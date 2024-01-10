Девочка-младенец умерла в следовавшем из Москвы поезде

Семимесячная девочка умерла в поезде Москва-Чита. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

По данным источника, в пути ребенку резко стало плохо. На станции Кунгур, расположенной в 100 километрах от Перми, к поезду прибыли медики, которые попытались спасти младенца, но реанимационные мероприятия не принесли результата.

Отмечается, что заболела вся семья умершего ребенка, людей экстренно госпитализировали. Других заболевших выявлено не было. В Екатеринбурге была проведена санитарная обработка вагона. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo