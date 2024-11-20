Девочка госпитализирована после нападения домашнего кота в Калмыкии

В Калмыкии домашний кот набросился на ребенка. Девочка получила серьезные травмы и была госпитализирована, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент случился 18 ноября. Девятилетняя девочка находилась дома с кошкой породы шотландская вислоухая. Внезапно питомец напал на свою маленькую хозяйку и начал ее кусать.

С множественными ранами и укусами тяжелой степени лица, головы, ушей, рук, ягодиц и ног ребенка доставили в больницу. // Фото: unsplash.com / Dong Phuc Hai Trieu