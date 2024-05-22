Детям в Петрозаводске будут лечить зубы в щадящем режиме

В Городской детской больнице Петрозаводска поступит новый наркозно-дыхательный аппарат. Он позволит проводить маленьким пациентам щадящую респираторную поддержку и поддерживать адекватный газообмен во время санации полости рта под наркозом.

По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, оборудование приобрели за счет средств нормированного страхового запаса.

Городская детская больница - единственное медицинское учреждение, где выполняют одномоментную санацию полости рта под наркозом детям. В прошлом году больше 500 детей получили такую процедуру в больнице, а за четыре месяца текущего года - 184 ребенка.

Санацию проводит комплексная бригада, в которую входят зубной врач, медсестра, анестезиолог и анестезист. Выполнить в обычной поликлинике ее нельзя, она требует определенной подготовки, динамического наблюдения после наркоза до полного пробуждения. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте