Детскую поликлинику хотят открыть в строящемся блоке Б на Древлянке

На Древлянке продолжается реконструкция блоков А и Б межрайонной больницы с поликлиникой.

Четыре этажа блока Б займет детская поликлиника. Об этом сообщили в Петросовете. Еще два этажа в больничном блоке займет дневной стационар для взрослых и лаборатория.

Детская поликлиника должна будет стать частью большого больничного городка. Под нее отведено более 2,5 тысяч квадратных метров. В ней будет более трех десятков кабинетов, прием вести будут врачи различных специальностей.

По проекту блок Б рассчитан на посещение 270 человек в сутки, работу более 100 сотрудников. В здании два лифта, их ввели в эксплуатацию. Сейчас устанавливают сантехнику и выполняют внутреннюю отделку. Завершить строительство подрядчик обещает уже в нынешнем году.