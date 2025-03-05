Интернат в Карелии закрыли для посещений из-за кишечной инфекции

Психоневрологический интернат «Черемушки» в Карелии закрыли для посещений из-за распространения острых кишечных инфекций. Навещать постояльцев интерната в Кончезере запрещено с 3 марта. Об этом сообщили в официальной группе учреждения.

«На основании постановления главного государственного санитарного врача по Карелии, в целях предупреждения распространения острых кишечных инфекций, в том числе норовирусной этиологии в ПНИ «Черемушки» с 3 марта вводится запрет на посещение получателей социальных услуг»,

- сказано в сообщении. Постановление главного санитарного врача «О дополнительных ограничительных мероприятиях с целью предупреждения распространения ОКИ» было выпущено 26 февраля.

Среди вирусных кишечных инфекций в настоящее время наибольший удельный вес занимают ротавирусы и норовирусы, отмечали ранее в Роспотребнадзоре. Проявления обоих вирусных инфекций схожи.

Норовирусная инфекция – острое вирусное инфекционное заболевание человека с преимущественным поражением детского населения.

Ротавирусная инфекция представляет собой острое инфекционное заболевание вирусной этиологии и характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта, обезвоживанием с наличием катарального синдрома в начальном периоде болезни.



Источником инфекции являются больные инфекцией взрослые и дети или лица без клинических проявлений заболевания. Вирусы проникают в организм через рот во время употребления воды, пищи и через грязные руки.

Заболевание сопровождается тошнотой, рвотой, диареей, повышением температуры, симптомами общей интоксикации, проявляющихся слабостью и бледностью кожных покровов. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями. При ротавирусной инфекции у большинства заболевших появляются насморк, покраснения в горле, боли при глотании.