25 мая 2021, 16:35
Детско-юношеский центр Петрозаводска проведет День открытых дверей
На встречу приглашаются школьники от 7 до 17 лет, а также их родители
Детско-юношеский центр готовится к новому учебному году и проводит День открытых дверей, сообщает администрация Петрозаводска.
1 июня на встречу приглашаются школьники и их родители. Гостей познакомят с образовательными программами и помогут выбрать занятие по душе, познакомят с бесплатными образовательными программами, реализуемыми на базе ДЮЦ. На выбор – физкультурно-спортивные, художественные, социально-педагогические, технические и другие направления.
День открытых дверей пройдет с 14.00 до 18.00 по адресу проспект Александра Невского, дом 71.
Организаторы мероприятия напоминают участникам о противоэпидемических требованиях: масочном режиме и соблюдении социальной дистанции. // Фото: portal.petrozavodsk-mo.ru