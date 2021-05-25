Детско-юношеский центр Петрозаводска проведет День открытых дверей

Детско-юношеский центр готовится к новому учебному году и проводит День открытых дверей, сообщает администрация Петрозаводска.

1 июня на встречу приглашаются школьники и их родители. Гостей познакомят с образовательными программами и помогут выбрать занятие по душе, познакомят с бесплатными образовательными программами, реализуемыми на базе ДЮЦ. На выбор – физкультурно-спортивные, художественные, социально-педагогические, технические и другие направления.

День открытых дверей пройдет с 14.00 до 18.00 по адресу проспект Александра Невского, дом 71.

Организаторы мероприятия напоминают участникам о противоэпидемических требованиях: масочном режиме и соблюдении социальной дистанции. // Фото: portal.petrozavodsk-mo.ru