Детский сад рядом с жилым домом «ПаркЛайн» скоро примет малышей

Для семей района Петровская Слобода решена одна из главных задач — авторский проект уже сдан в эксплуатацию и готов принять первых воспитанников уже в этом году

Фото: Охта Групп Карелия

В самом сердце Петрозаводска, в обновлённом районе Петровская Слобода, завершено строительство уникального детского сада на 150 мест. Здание выполнено по индивидуальному архитектурному решению в рамках соглашения между Правительством Республики Карелия и ООО «Петровская Слобода» по программе комплексного редевелопмента исторического центра города. За реализацию проекта отвечает компания «Охта Групп Карелия», а строительные работы выполнила подрядная организация КСМ.

Детский мир в форме сказки

Фасад здания напоминает большую игрушку: разноцветные оконные проёмы, нестандартные формы и жизнерадостная палитра создают атмосферу волшебства. Такой дизайн не только радует глаз, но и стимулирует воображение малышей.

На благоустроенной безопасной территории разместились игровые зоны с горками, качелями в форме зверят, а также тематические стенды для игр — «кафе» и «магазин». Внутри — всё для комфортного развития: уютные групповые комнаты с игровыми зонами, просторные спальни, спортивный зал и творческая мастерская. Скучать здесь точно не придётся!

Проект детского сада стал важной задачей для строительной компании «Охта Групп Карелия». Нужно было не только грамотно вписать его в облик нового района и соблюсти современные технические требования, но и наполнить пространство сказочным настроением, чтобы по-настоящему заинтересовать малышей. В конце прошлого года здание было сдано в эксплуатацию. Сейчас идет активная подготовка к запуску – формирование команды профессионалов и запись детей. Первых воспитанников детский сад примет уже в этом году.

«ПаркЛайн» – новое украшение района Петровская Слобода

Открытие детского сада – ценное событие для многих семей. В районе Петровская Слобода новоселье уже отметили в ЖК «Александровский», ЖК «Речка» и «Речка-2» и в «Доме на Казарменской». Следующий значимый проект «Охта Групп Карелия» – жилой дом «ПаркЛайн». Строительство уже стартовало по соседству с новым детским садом.

Петровская Слобода заслуженно обладает высоким статусом. Это одновременно исторический и культурный центр города со сложившейся инфраструктурой и современной застройкой в окружении природы. Любимый горожанами парк «Ямка» дополнили новые точки притяжения и маршруты для прогулок: набережная Лососинки и недавно открытый пешеходный бульвар с велосипедными дорожками, теннисными столами и тренажерами. Именно таким – обновленным, уютным и интересным, хочется видеть родной Петрозаводск.

В новом жилом доме переменной этажности (6-7 этажей) будет 200 квартир от 30 до 91 м². Высокое качество жизни – приоритет для «Охта Групп Карелия», поэтому для жильцов продумали все детали. Крышная газовая котельная обеспечит горячую воду без отключений круглый год и начало отопительного сезона 1 сентября. Свободные планировки помогут организовать пространство максимально эффективно. Для дополнительного хранения в каждой парадной предусмотрены индивидуальные кладовые и колясочные. На первом этаже будут расположены коммерческие помещения – для развития бизнеса в центре комфортной городской жизни.

Продажи квартир в жилом доме «ПаркЛайн» уже открыты, именно на раннем этапе строительства можно получить особенно выгодное предложение и широкий выбор планировок. Подробности можно узнать по телефону 8 (921) 017-67-67, в офисе продаж компании «Охта Групп Карелия» по адресу: пл. Литейная, дом 5, секция 5 и на сайте.

Проектная декларация проекта размещена на сайте наш.дом.рф

Фото: Охта Групп Карелия. На правах рекламы. ООО «Специализированный застройщик «Екатерининский». ИНН 1001255003. ERID