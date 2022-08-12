Детские площадки в Карелии проверят после серии инцидентов с детьми

Все детские игровые и спортивные площадки в Карелии проверят на соответствие требованиям безопасности. Проверку соблюдения законодательства при эксплуатации площадок организовала прокуратура после сообщений в СМИ о случаях травмирования детей. Соответствующее поручение направлено во все города и районы республики, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В Костомукше две девочки 8 и 11 лет заработали себе сотрясение головного мозга и иные тяжелые травмы после того, как упали на детской площадке без мягкого покрытия. В Суоярвском районе футбольные ворота упали на 15-летнего подростка. Как результат – у него сотрясение головного мозга и перелом носа.

«По результатам анализа представленных сведений с выходом на место будет установлено, соблюдаются ли требования, предъявляемые к покрытию, ограждению, освещению площадок, имеется ли на них неисправное оборудование, имеются ли на поднадзорной территории бесхозяйные площадки и т.д.» - сообщили в прокуратуре. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. (фото unsplash.com, Annie Spratt)