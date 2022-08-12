Трехлетнего мальчика сбили в Кондопоге

Авария с участием ребенка произошла 10 августа в Кондопоге. Автомобиль наехал на мальчика, 2019 года рождения. У него травма головного мозга. Ребенок находится в Детской республиканской больнице, сообщил в своем аккаунте министр здравоохранения Карелии.

Вечером 11 августа в результате аварии в Лучевом-1 пострадали трое детей и их родители. Детей эвакуировали в Детскую республиканскую больницу, взрослых в - БСМП. По словам министра, у всех детей - черепно-мозговые и скелетные травмы, у взрослых – ушибы и ссадины. (фото unsplash.com, camilo jimenez)