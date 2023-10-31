Детская хоккейная школа в Карелии оказалась под угрозой закрытия

Текст: Елена Малишевская

Более двухсот юных хоккеистов из Петрозаводска и Кондопоги с 1 ноября могут остаться без любимого спорта. Детская хоккейная школа «СКА-Карелия» перестала получать финансирование от Академии СКА. У команды нет денег на то, чтобы доставлять детей из Петрозаводска на тренировки в Кондопожский ледовый дворец, нет денег, чтобы заплатить за лед. Не говоря уже о выездах на соревнования.

Еще в сентябре спортивный директор ДХШ «СКА-Карелия» Александр Богатырев давал вполне оптимистичные интервью, рассказывал о планах школы на новый сезон.

«Как и планировалось, Детская хоккейная школа приступила к занятиям с 20 июля 2023 года. Все команды начали тренироваться, как на «земле», так и на льду, плодотворно готовясь принять участие в запланированных соревнованиях. В сезоне 2023/2024 г. ДХШ «СКА-Карелия» будет представлять Республику Карелия в следующих соревнованиях: Первенство СЗФО, Кубок СЗФО, Первенство Ленинградской области, Кубок Федерации Ленинградской области».

На самом деле уже тогда все было плохо. С августа тренеры хоккейной школы перестали получать зарплату. Сейчас за август выплатили, что-то наскребли, заплатить за работу в сентябре и октябре нечем – нет денег. Почему так произошло? Отвечая на этот вопрос, Александр Богатырев очень осторожно подбирает слова, старается быть дипломатичным.

«Наш хоккейный клуб никогда не был бюджетной организацией, правительство Карелии нам ничего не должно. Речь всегда велась о спонсорской помощи, сейчас она прекратилась. Почему? Не могу сказать, я не занимаюсь финансовыми вопросами. Пока тренируемся, пытаемся сохранить тренерский состав»,

- рассказал Александр Ефимович.

Родители детей, которые занимаются в «СКА-Карелия», в выражениях не стесняются. Для них это реальный шок. Шесть лет они возили своих детей на тренировки и соревнования, жили хоккеем, сейчас у них эту жизнь отнимают.

«Выбросили, как отработанный материал. потому что, видимо, гражданин Роман Ротенберг и Академия СКА насытились победами наших детей. Освещать победы детей на своих страницах в пабликах - они делают это быстро и профессионально. Так же быстро, как сейчас, за пару суток все удалить и стереть из памяти. А вот профинансировать школу на этот год они нечаянно забыли. Хорошо, мы, родители, заплатили за предыдущие поездки, привезли победы, чтобы Академия СКА гордилась. А что дальше?»,

- пишет на своей странице в соцсети мама юного хоккеиста Кристина Кременцова.

Училище олимпийского резерва пока пускает «СКА-Карелия» на лед бесплатно, поэтому тренировки продолжаются. Привезти детей в Кондопогу из Петрозаводска, оплатить автобус – это бремя теперь ложится на родителей хоккеистов. Скидываться еще и на зарплаты тренеров? Это будут совсем неподъемные суммы. Хоккей – и так недешевый спорт, дети растут, практически ежегодно приходится обновлять форму, покупать коньки и прочий инвентарь. О выездах на турниры теперь, видимо, тоже придется забыть.

«Дети проводили в командах по пять часов каждый день. А когда выезжали на соревнования – круглосуточно. Это вторая жизнь. Насыщенная, спортивная, мужская. Очень жаль, если детскую хоккейную школу придется закрыть»,

- поделился с нами своими переживаниями Александр Богатырев.

ДХШ «СКА-Карелия» - это целых девять хоккейных команд: мальчишки 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов рождения. Все мотивированы и заряжены на победы.

Готовясь к предстоящему сезону, команда «СКА-Карелия» 2010 г.р. провела учебно-тренировочные сборы в Калининграде. Команда «СКА-Карелия» 2014 г.р. сыграла в предсезонном турнире «FHP» и заняла 1 место. Команда «СКА-Карелия» 2015 г.р. участвовала в турнире «Кубок Дружбы» и заняла 2 место.

И таких побед – множество. Но дело даже не в победах. Дело в самом отношении к детскому спорту.

Если взрослые люди взяли на себя обязательства по финансированию детских команд, и что-то пошло не так, надо искать выход. И, как минимум, не скрывать информацию о своих планах, а предупредить тренеров, родителей о предстоящих изменениях. Сейчас, как нам кажется, и минспорта Карелии должно подключиться к решению проблемы. // Фото: Детская хоккейная школа «СКА-Карелия».