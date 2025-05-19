19 мая 2025, 17:40
Детсад не хотел выплачивать женщине деньги, но она добилась своего
В Кондопоге мама двоих детей добилась своего
Фото: freepik // 25
В Кондопожском детском саду женщина узнала, что у нее переплата в размере 6 тысячи рублей. Руководство сада долгое время не хотело возвращать деньги жительнице Кондопоги, тогда вмешалась прокуратура и помогла заявительнице.
Когда женщина первый раз обратилась к руководству детского садика, ей отказали: трехлетний срок для такого заявления уже истек. Тогда мама двоих детей обратилась в прокуратуру, где прокурор доказал: срок исковой давности для заявительницы, несвоевременно уведомленной об образовавшейся переплате, не истек.
Руководство сада обязано вернуть сумму женщине. © «Петрозаводск говорит»