Детсад не хотел выплачивать женщине деньги, но она добилась своего

В Кондопожском детском саду женщина узнала, что у нее переплата в размере 6 тысячи рублей. Руководство сада долгое время не хотело возвращать деньги жительнице Кондопоги, тогда вмешалась прокуратура и помогла заявительнице.

Когда женщина первый раз обратилась к руководству детского садика, ей отказали: трехлетний срок для такого заявления уже истек. Тогда мама двоих детей обратилась в прокуратуру, где прокурор доказал: срок исковой давности для заявительницы, несвоевременно уведомленной об образовавшейся переплате, не истек.

Руководство сада обязано вернуть сумму женщине. © «Петрозаводск говорит»