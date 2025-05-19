В Петрозаводске расследуют дело о травмировании заливщика металла

Раскаленное вещество случайно попало на мужчину, у которого из-за этого появились ожоги. Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба следкома Карелии.

На производственном участке предприятия 18 апреля в блок формовочного участка заливали расплавленный металл. Однако ковш с веществом слишком быстро двигался, из-за чего часть массы попала на платформу рядом с одним из работников. Мужчина получил термические ожоги.

Следователи устанавливают обстоятельства и ищут лицо, которое было ответственным за требования охраны труда. © «Петрозаводск говорит»