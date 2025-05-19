В Минэке Карелии окружили свою работу чрезмерной секретностью

19 мая на заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ неожиданно всплыла тема чрезмерной секретности, которой окружило себя министерство экономического развития Карелии.

Председатель комитета, депутат Леонид Лиминчук возмутился, что в последнее время ответы на депутатские запросы, касающиеся инвестпроектов, приходят из Минэка под грифом ДСП. Лиминчук не понимает, как в условиях подобной секретности работать депутатам. Он настаивает на прозрачности всех процедур. По его мнению, инвесторы должны понимать, кто сможет получить господдержку, в каких объемах и на каких условиях.

«Прозрачность будет помогать всем инвесторам видеть свое будущее», - сказал Лиминчук.

Его поддержали другие депутаты, по словам которых, в последнее время из правительства приходят ответы под грифом ДСП не только от чиновников экономического блока, но и социального. Представитель Главы Карелии в ЗС РК Юрий Шабанов пообещал урегулировать эту проблему. © «Петрозаводск говорит»