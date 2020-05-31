Дети в поселке Кварцитный искалечили кота

В поселке Кварцитный Прионежского района Карелии местные жители обратились в полицию по факту жестокого обращения с животными. Причиной послужил искалеченный кот. Несчастное животное было обнаружено в одном из районов поселка, сообщает группа в соцсетях «Столица Карелии | Петрозаводск».

Животное пыталось спрятаться, но его удалось поймать и отвезти в одну из ветеринарных клиник Петрозаводска. Кто хозяин кота – местные так и не выяснили. В ветклинике коту сделали операцию: ампутировали две конечности, провели необходимые процедуры.

«У этой клиники есть связь с волонтерами, которые устраивают таких животных в семьи, котик остался у них. Впереди еще, как минимум, две операции и реабилитация»,

– рассказала паблику местная жительница Варвара Авдашкова.

Сельчане подозревают, что над животными издеваются местные десятилетние ребятишки. Шокированные жители Кварцитного сообщили о произошедшем участковому, приложив документы из ветклиники: ветеринар подробно описала увечья животного.

По словам участкового Павла Бекренева, сообщает издание, произошедшее в Кварцитном еще будет расследоваться. Планируется также, что в поселок приедут специалисты отдела по делам несовершеннолетних.