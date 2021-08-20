Дети стали чаще заражаться коронавирусом

Из-за агрессивности нового варианта коронавируса им стали чаще заражаться дети. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

«Очень важно сегодня помнить о том, что новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется… Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя»,

- отметил чиновник.

Министр дал совет россиянам, как минимизировать риск заражения ребенка. Для этого нужно пройти вакцинацию родителям. Фото pixabay.com/TheDigitalArtist