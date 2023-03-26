Дети из ЛНР приехали в Карелию на каникулы

Школьники из Луганской Народной Республики приехали на каникулы в нашу республику. Их встречали депутаты Заксобрания, рассказал спикер карельского парламента Элиссан Шандалович на своей странице ВКонтакте.

Детям и сопровождающим вручили теплые спортивные костюмы с карельским гербом.

- В своей недолгой жизни они уже пережили тяжелые испытания, некоторые из них остались без родителей. Кто-то лишился родного дома. Мы принимаем ребят здесь в Карелии, чтобы поддержать, дать им почувствовать, что они не одни, отвлечь от воспоминаний об обстрелах и показать часть нашей большой общей страны. Детство – это самое лучшее время, и оно должно быть счастливым,

- отметил он.

Ребята поедут на остров Кижи, покатаются на собачьих упряжках, посетят водопад Кивач, Национальный музей Карелии, Дом кантеле, примут участие в мастер-классе по приготовлению калиток. Старшеклассникам покажут учебные заведения. Возможно, кто-то из них захочет поступить в них по окончании школы.

О поездке детей в Карелию Элиссан Шандалович договорился еще в конце января в Луганске на встрече с председателем Народного совета ЛНР, Денисом Мирошниченко. // фото: Элиссан Шандалович/ВКонтакте