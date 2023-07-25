Детей в одном из дворов Петрозаводска лишили площадки для игр

Жительница Петрозаводска вышла во двор и не увидела детской площадки. Конструкции для игр внезапно демонтировали, написала она в группе «Подслушано в Петрозаводске» ВКонтакте.

Женщина возмутилась и уточнила, что инцидент случился во дворе домов по проспектк Невского,1 – Ригачина,10.

- Утром отводила детей в садик, во дворе была детская площадка (горка, песочница, качели), вечером возвращаемся с детьми домой, заходим во двор, дети бегут на любимую горку, а ее нет,

- сообщила она.

Оказалось, что городская администрация признала детскую площадку аварийной, но жильцов дома об этом не уведомила.

Горожанка негодует, ведь площадку полностью снесли, даже песочницу, которую прошлым летом полностью заменил один из жильцов дома.

Женщина пишет, что логичнее было отремонтировать площадку - заменить деревянные элементы горки, покрасить металлическую конструкцию, заменить сиденье качелей. Она обратилась к городским властям с просьбой вернуть детскую площадку на место // фото: freepik.com