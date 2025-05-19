Детей отправили на карантин в четырех школах Карелии

За прошедшую неделю в Карелии выявлены 3388 случаев заражения ОРВИ и гриппом. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 12%.

В Петрозаводске зарегистрированы 1592 заболевших. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 26%.

В связи с большим количеством заболевших детей отправлены на карантин четыре класса в четырех школах республики, а также две группы в одном детском саду. © «Петрозаводск говорит»