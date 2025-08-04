Десятки домов в Петрозаводске сегодня останутся без воды

Сегодня в 9 часов утра несколько десятков домов в Петрозаводске останутся без холодной воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, водоснабжение будет отключено в некоторых зданиях на Октябрьском проспекте, на набережной Варкауса, на Лососинском шоссе и улицах Островского и Фрунзе. Всего под отключение попадут 35 домов.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами. © «Петрозаводск говорит»