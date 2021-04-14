Десантники-пожарные Карелии готовятся к рабочему сезону

Сегодня сотрудники АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» провели очередную тренировку по спускам с вертолета Ми-8 с помощью спускового устройства роликового типа с высоты 10-40 метров, сообщает паблик «Авиалесоохрана Карелии».

Тренировку прошли десантники-пожарные Муезерского и Пудожского авиаотделений, совершив 59 спусков.

Неделей ранее тренировались парашютисты-пожарные и десантники-пожарные Калевальского, Кемского и Сегежского авиационных отделений, совершив 136 спусков с применением СУ-Р.

На этом Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов завершил серию тренировок по спускам с вертолета Ми-8 в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2021 года.

Всего за время проведения тренировок было совершено 374 спуска.

Фото Бориса Босарева из группы «Авиалесоохрана Карелии»