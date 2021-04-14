В Петрозаводске нашли место для новой коррекционной школы-интерната

В Петрозаводске подобрали подходящее место для новой коррекционной школы-интерната на 300 мест. Об этом на своей странице «Вконтакте» написал министр образования и спорта Роман Голубев. Власти столицы Карелии представили карту Кукковке, на которой указано предполагаемое место размещения будущего учреждения.

По сообщению ИА «Республика», учреждение предлагают возвести за гипермаркетом и новыми жилыми кварталами.

По словам Голубева, РО ВОРДИ и представители родителей детей-инвалидов одобрили местоположение. Между тем, конкретные решения по началу строительства, как сообщил министр, можно будет озвучить после принятия нового генплана Петрозаводска, который должен быть готов в третьем квартале этого года.

Напомним, в связи с объединением 21-й и 23-й коррекционных школ Петрозаводска планируется строительство единой коррекционной школы-интерната. Изначально планировалось выделить участок под строительство новой школы вблизи парка «Лягушка» на Древлянке в столице Карелии, но против частичной вырубки парка выступили местные жители. Подробнее об этом здесь и здесь. Затем был предложен вариант построить школу в Соломенном, против чего также выступили родители. Также вопрос строительства обсуждали на встрече в министерстве образования республики с родителями. В итоге оптимальным местом посчитали Кукковку. (фото vk.com)