Эксперт рассказала о пользе термоса с фиточаем во время пандемии

В большинстве случаев простудой принято называть целую группу острых воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Одна из причин — переохлаждение. Официальное название простуды – ОРЗ (острое респираторное заболевание) или ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). И, действительно, чаще всего простудные заболевания возникают в холодное время года или в межсезонье, на фоне ослабленного иммунитета. Врач-специалист по организации здравоохранения и общественного здоровья Марина Александровна рассказывает, как не простудиться во время ослабленного иммунитета.

По данным ВОЗ – всего 10% людей обладают иммунитетом, который защищает их практически от всех заболеваний. Еще 10% имеют врожденный иммунодефицит: они болеют очень часто. У оставшихся 80% сила иммунной системы зависит от условий и образа жизни, который ведет человек.

Среди факторов, снижающих защитные функции организма, и которые зависят от образа жизни человека, ученые отмечают длительный стресс, вредные привычки, нерациональное питание (голодание, переедание), дефицит витаминов и микроэлементов, физические перегрузки, бесконтрольное употребление лекарств.

В результате безответственного отношения к своему здоровью и организму, человек получает в «награду» частые простудные заболевания, герпес на губах, сонливость или бессонницу, синдром хронической усталости, болевые ощущения в суставах и мышцах, частые головные боли, появление высыпаний на коже – все это является признаками снижения иммунной активности.

Сейчас, когда весь мир противостоит эпидемиологической угрозе, что вы можете сделать, чтобы снизить риск заражения?

Во-первых, выполняйте рекомендации Минздрава РФ по профилактике COVID-19 и врачей медицинской организации, в которой вы наблюдаетесь.

Во-вторых, станьте союзником своей иммунной системе: соблюдайте режим сна и бодрствования, придерживайтесь здорового питания, откажитесь от курения, делайте физические упражнения и сохраняйте оптимизм.

В качестве не лекарственных средств, стимулирующих естественные защитные свойства организма, врачи рекомендуют фиточаи, которые лучше всего заваривать в термосах Penguin.

Теплые морсы и травяные чаи оптимизирует деятельность всех органов и систем организма, повышают устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды, облегчают выздоровление, улучшают качество сна и повышают настроение.

Травяной чай для укрепления иммунитета:

Нам потребуется:

– листья земляники

– плоды черной смородины

– плоды шиповника

– мелисса

Подготовленные ингредиенты заложить в предварительно прогретый термос Penguin, залить горячей, но не кипящей водой (около 80 градусов Цельсия). Закрыть плотно крышку термоса, оставить напиток настаиваться 1-3 часа. При подаче процедить, употреблять при первых симптомах простуды.

Зачем нужно пить больше жидкости?

Дело в том, что болезнетворные микробы и вирусы, выделяют продукты своей жизнедеятельности в период циркуляции в организме. Обильное теплое питье, поможет ускорить вывод токсинов и продуктов распада вируса и клеток-защитников иммунитета и облегчить симптомы болезни.

Вирусы и бактерии выделяют токсины, которые и вызывают неприятные симптомы: ломоту в мышцах, головную боль и пр. Большое количество жидкости позволит стабилизировать температуру, вымыть из организма вредные вещества, не допустить пересыхания слизистых.

Для помощи своему организму в борьбе с простудой, в качестве жидкости можно принимать травяные ягодные морсы и/или чаи из малины, черной смородины, брусники, клюквы, облепихи, ромашки, календулы, шалфея, имбиря.

Приятного аппетита и крепкого здоровья!

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Автор: Бабешина Марина Александровна, врач-специалист по организации здравоохранения и общественного здоровья