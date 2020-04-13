Бесплатные вебинары для предпринимателей проведет студия «Медиавеб»

Бесплатные вебинары для предпринимателей организует студия «Медиавеб».

«Мы хотим поддержать предпринимателей в этот непростой период и поэтому приняли решение провести серию бесплатных вебинаров «Бизнес в режиме онлайн!»

– рассказал Петр Арзяев, руководитель и основатель первой в Карелии веб–студии «Медиавеб».

Сейчас многие представители малого и среднего бизнеса в Карелии находятся в сложной ситуации: магазины и офисы закрыты, клиентов нет, работать невозможно. Выживает тот бизнес, который готов и имеет возможность работать онлайн, и который готов к этому.

- Что же делать остальным? Всем переходить в онлайн?

- Любой бизнес, ориентированный на продажу товаров, может продолжить работать в онлайн.

Конечно, есть сферы бизнеса, где непосредственно работают с клиентами. Им сложно продолжить работу в текущих условиях.

Тем не менее, не нужно сидеть сложа руки. Можно завести youtube канал и начать выкладывать обучающие ролики. Можно проводить онлайн-трансляции в соцсетях. Затраты на организацию всего вышеперечисленного достаточно невысокие — ваше время и ваш смартфон. Возможно, сейчас вы не заработаете на этом деньги, но вы сможете собрать достаточно большое количество подписчиков. И когда карантин закончится, а он обязательно закончится, вы получите готовую клиентскую базу.

Сейчас складывается интересная ситуация. Многие предприниматели попали в сложные, но относительно равные для всех условия. Можно воспользоваться этой возможностью, вложиться в современные интернет-технологии, и обойти конкурентов.

Рано или поздно мы выйдем из карантина, но тот бизнес, который смог выйти в онлайн и продолжить работу, получит существенные преимущества по сравнению с конкурентами.

- Если решил перевести бизнес в онлайн, с чего начать?

- Перевести свой бизнес в онлайн можно достаточно быстро. Мы все пользуемся социальными сетями: ВКонтакте, Facebook, Инстаграм. Завести там страницу для своего бизнеса можно достаточно быстро. Так же можно настроить рекламу в соцсетях на эту страницу.

Если сайта нет, то его можно достаточно быстро создать при помощи различных конструкторов и настроить рекламу в Яндексе и Google.

Есть, конечно, свои нюансы. Чтобы страницы в соцсетях или сайт выглядели достаточно привлекательными, нужен качественный контент: хорошие фотографии, тексты.

- Для этого нужны специалисты. Что делать предпринимателю? Набирать новую команду? Обучать своих сотрудников?

- На начальном этапе вполне можно справиться собственными силами. Позже, когда будете чувствовать, что вам уже нужна помощь, можно обратиться к профессионалам.

По моему опыту могу сказать, что гораздо продуктивнее работать с клиентами, которые уже что-то попробовали сами, у них есть понимание, что они хотят и им нужно провести, будем так говорить, «тюнинг» того, что они уже сделали. Например, обновить дизайн сайта или страницы в соцсетях, написать тексты и наполнить сайт и группу, провести аудит уже созданной рекламной кампании.

Создать сайт и настроить рекламную кампанию не сложно. А вот сделать их эффективными, тут необходима помощь профессионалов. Привести на сайт посетителей — это одна задача. А заинтересовать посетителя и заставить его сделать звонок, это уже действия, которые требуют профессиональной работы над сайтом и его содержимым.

- Рискует предприниматель, у которого уже сформировалась клиентура и определенная целевая аудитория потерять её? Как при переходе в онлайн переориентировать своих постоянных покупателей на новый режим?

- Если у компании есть сайт и группы в соцсетях, то у неё уже есть своя сложившаяся клиентура в онлайне. Более того, в условиях кризиса можно не только сохранить, но и расширить клиентскую базу, если настроить рекламную кампанию так, чтобы она была ориентирована на клиентуру конкурентов, которые не готовы к кризису.

Предложив лучший по сравнению с конкурентами сервис в онлайне, вы можете перетянуть эту аудиторию к себе.

Как показывает практика в сложившихся кризисных условиях, наши клиенты с сайтами и созданными группами в соцсетях продолжают работать и этим самым минимизируют последствия кризиса.

Поэтому мы решили, опираясь на достаточно большой опыт продвижения бизнеса в интернете, попытаться активизировать предпринимателей, которые пока еще не в достаточной степени осознают возможности бизнеса в режиме онлайн. Мы проведем три вебинара по следующим направлениям:

- реклама в социальных сетях

- контекстная рекламе в Яндекс и Google

- аналитика ваших сайтов

Участники вебинаров получат практические советы по запуску рекламных кампаний и аудиту сайта и смогут самостоятельно начать продвигать свой бизнес в интернете!

Даты проведения: 14, 17 и 22 апреля, в 12.00. УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Подробная информация и регистрация на вебинары доступны по ссылке - https://webinar.mediaweb.ru/.

Студия Медиавеб — лидер на рынке веб-разработки в Республике Карелия. Занимается созданием сайтов с 1998 года. За это время создано более 1500 сайтов, как по России, так и за рубежом. На постоянной поддержке находится более 700 организаций.

Компания занимается продвижением в поисковых системах, настройкой рекламных кампаний и продвижением в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram)

На правах рекламы.