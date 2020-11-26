Депутаты проголосовали за бюджет Карелии на 2021 год

Парламент Карелии принял в первом чтении бюджет региона на 2021 год. «За» проголосовали 20 депутатов, «против» - трое. В своем первоначальном виде документ предполагает, что доходы составят 45,6 миллиарда рублей. Это на 18 процентов меньше, чем было в проекте бюджета на 2020 год: тогда власти планировали заработать 55,6 миллиарда.

Снизились и другие параметры. Так, принимая бюджет в ноябре прошлого года, депутаты запланировали потратить 58 миллиардов рублей. Сейчас в строке расходов – 50 миллиардов рублей.

Соответственно сократилось финансирование различных направлениий: здравоохранение, образование, сельское хозяйство. Некоторые расходные статьи фактически исчезли; так, затраты на мелиорацию уменьшили с 36 миллионов до 31 тысячи рублей.

При этом траты на содержание органов власти либо остаются на прежнем уровне, либо – чаще всего – даже увеличиваются. К примеру, Централизованная бухгалтерия при Минобре в 2020 году должна была получить 81,3 миллиона рублей, а в бюджете на 2021 год на нее заложено уже 105 миллионов.

Депутат ЗС Эмилия Слабунова заявила, что голосовать за такой бюджет нельзя, поскольку катастрофически снизились социальные расходы.

Непонятно, как завершать ФЦП. И непонятно, что с сельским хозяйством. Данный проект бюджета демонстрирует, насколько недостаточной была государственная поддержка бизнеса во время пандемии. Теперь это бумерангом возвращается в виде снизившихся доходов,

- отметила она. Действительно, налог на прибыль организаций в бюджете 2021 года оценивается в 5,6 миллиарда рублей, а в бюджете 2020 года, в первоначальной редакции, он составил 11 миллиардов.

Депутат Заксобрания Евгений Ульянов также высказался против принятия документа.

Это бюджет неизбежной деградации. Мы срезаем социальные расходы, но чиновникам повышаем расходную часть,

- заявил Ульянов.

Прокомментировал бюджет Александр Федичев.

Идет снижение по всем социальным направлениям. И это продолжается уже несколько лет. Вот в Лахденпохье закрыли несколько лет назад районную больницу, а теперь пришла эпидемия и показала нашу правоту.

Леонид Лиминчук проект бюджета поддержал.

Мы будем голосовать в поддержку бюджета. Мы прекрасно понимаем все сложности, но мы не можем остановить бюджетный процесс. Есть поддержка из федерального центра, она обязательно к нам придет. От низкой точки мы будем идти вверх.

Подробности – в материале «Бюджет Карелии заметно похудел, но не для чиновников». Фото nashbryansk.ru