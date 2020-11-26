На ферме в Петрозаводске животных содержат в ужасных условиях

Специалисты Управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку личного подсобного хозяйства, расположенного на двух участках - в Петрозаводске и в Прионежском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На ферме были обнаружены многочисленные нарушения. Они касаются, в основном, условий содержания животных. Так, крупный и мелкий рогатый скот - коровы, козы, овцы - содержатся вместе, что противоречит правилам по борьбе с распространением опасных заболеваний животных. Территория не огорожена.

Помещения, где содержатся животные, не имеют окон, дверей. Территория хозяйств захламлена мусором, стройматериалами. Места содержания животных, кормления и поения не оборудованы. В одном хозяйстве корма хранились на улице, а в другом скот кормили и вовсе только сеном. Животные днем находятся на свободном выгуле. Их кожные покровы испачканы навозом.

Навоз в хозяйствах не убирается в принципе, он разбросан по всей территории. Дератизация и дезинсекция, а также дезинфекционные мероприятия не проводятся.

За все выявленные нарушения хозяйка подсобного хозяйства привлечена к административной ответственности. Ее обязали устранить нарушения до 1 декабря. Фото cntraveller.in