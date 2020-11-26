В Петрозаводске будут судить 23 участников преступного сообщества

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23 участников организованного преступного сообщества, члены которого незаконно сбывали синтетические наркотики посредством сети Интернет, сообщает прокуратура Карелии.

Расследованием установлено, что в 2014 году было создано преступное сообщество, занимавшееся распространением наркотиков через сеть «Интернет» на территории более чем 30 субъектов Российской Федерации. В Республике Карелия преступная деятельность указанного сообщества осуществлялась с 2015 года.

Обвиняемые по настоящему уголовному делу размещали наркотические средства на территории республики по тайникам-«закладкам».

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении руководителей преступного сообщества продолжается.

Фото с сайта praktik-kmv.ru