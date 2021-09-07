Депутаты поддержали инициативу Главы о выплате на строительство дома

Сегодня, 7 сентября, на Комитете по здравоохранению и социальной политике в Законодательном Собрании Карелии депутаты рассмотрели инициативу Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова о единовременной выплате жителям Карелии на возмещение расходов, затраченных на покупку стройматериалов для возведения индивидуального жилого дома.

Как отметил Председатель парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец, за последние полтора года в Карелии из-за роста цен на строительные материалы существенно замедлились темпы введения в эксплуатацию домов индивидуального жилого фонда, поэтому инициатива очень своевременная.

«Мы видим, как выросли цены на строительные материалы. Многие семьи, в том числе многодетные, оказались в сложной ситуации, когда строительство уже начато, а средств завершить его недостаточно. Данный законопроект направлен на оказание социальной помощи как многодетным семьям, так и другим гражданам, ведущим строительство дома. Предусмотрена единовременная денежная выплата, которая частично компенсирует удорожание строительных материалов»

- прокомментировал парламентарий.

Согласно законопроекту, единовременная денежная выплата из бюджета Карелии будет предоставляться жителям, которые с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 уведомили органы местного самоуправления о строительстве дома и зарегистрируют объект недвижимости площадью не менее 70 кв. м с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Размер выплаты на возмещение расходов на приобретение строительных материалов для многодетных семей предусматривается в сумме 100 тысяч рублей, для остальных категорий – 50 тысяч рублей.

Соавторами законопроекта также выступили Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович, Первый вице-спикер Ольга Шмаеник, депутаты Леонид Лиминчук, Алексей Хейфец, Галина Гореликова, Виталий Красулин, Марина Гуменникова, Анна Лопаткина, Ирина Кузичева, Алексей Исаев, Вадим Андронов, Максим Воробьев и Светлана Бачой.