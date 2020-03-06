Депутат ЗС РК считает, что Парк 35-летия Победы превратился в свалку

В преддверии празднования 75-летия Победы и после поступивших жалоб активисты ОНФ проверили два парка и сквера в столице Карелии. О результатах выезда на своей странице в соцсети рассказала сопредседатель ОНФ, депутат парламента республики Анна Лопаткина.

По ее словам, Парк 35-летия Победы в районе улицы Онежской Флотилии и улицы Ригачина напоминает свалку строительного мусора в заброшенной лесополосе.

«С торчащими из земли железяками, мусором и неимоверным количеством непонятных канав. Любой парк - это легкие города, и их надо беречь. К сожалению, этот парк забыт уже, судя по виду, не одно десятилетие»,

- написала депутат.

Претензия возникла и к Скверу 70-летия Победы в районе проспекта Ал. Невского. В 2016 году на месте пустыря организовали сквер, сделали дорожки, посадили деревья, поставили скамейки и урны, установили светильники. В 2017 году на территории сквера открыли детскую площадку.

«Вроде все хорошо, если бы не одно но - так и не убранный по краям сквера с 2016 года строительный мусор. Бетонные конструкции, торчащая арматура в течение четырех лет "украшают" территорию сквера»,

- написала Лопаткина.

Теперь активисты ОНФ намерены обратиться в администрацию Петрозаводска с требованием принять меры по этим общественным территориям. Также, по словам депутата, представители ОНФ готовы участвовать в очистке парка.

Фото: vk.com