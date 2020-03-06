На фоне эпидемии гриппа из аптек Карелии исчезли медицинские маски

В период эпидемии гриппа и ОРВИ, а также вспышки коронавирусной инфекции в мире в аптеках Карелии наблюдается дефицит защитных изделий. Такой вывод напрашивается из результатов рейда активистов «Молодежка ОНФ», которые проверили 43 аптеки в республике и обнаружили медицинские маски лишь в 23 из них.

Как сообщает паблик ОНФ, активисты проверили аптеки в поселках Шуя, Пиндуши, Лоухи, Калевала, в городах Беломорск, Кемь, Лахденпохья, Сортавала, Сегежа, Суоярви, Питкяранта, Медвежьегорск, Костомукша, Олонец, Кондопога и Петрозаводск.

«Отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания наблюдалось как в частных, так и в государственных аптеках»,

- сообщается в группе ОНФ.

Общественники также выяснили, где продают самые дорогие, а где самые дешевые медицинские маски. Например, в частной аптеке в Костомукше была зафиксирована самая высокая цена за одну маску. На момент проверки она стоила 39 рублей. Маски по 28 и 25 рублей продавали в государственной аптеке в Медвежьегорске и частной аптеке в Петрозаводске.

Наиболее дешевые маски можно было купить в одной из частных аптек Сортавалы - 6 рублей, государственной аптеке в Кондопоге - 9 рублей, в государственной и частной аптеках в Беломорске и Кеми - 12 рублей.



Первый рейд активистов проходил с 8 по 11 февраля в Петрозаводске. Общественники посетили 21 аптеку, стоимость защитного изделия в некоторых местах достигала 27 рублей, тогда как маски можно было приобрести и по 7 рублей.