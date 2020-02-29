Роспотребнадзор бьет тревогу из-за эпидемии гриппа в Карелии

Карельский Роспотребнадзор озабочен эпидемиологической обстановкой: на фоне всеобщей озабоченности коронавирусом, жители республики все чаще подхватывают свиной и гонконгский грипп. На сайте ведомства появилось постановление о введении карантинных мероприятий, датированное 11-м февраля.

В документе уточняется, что только за первую декаду февраля к врачам с подозрением на грипп и ОРВИ обратились более 7 тысяч жителей Карелии. Эпидпорог по республике в среднем превышен на 26%, сообщается в постановлении.

«В структуре расшифрованных случаев острых респираторных вирусных инфекций удельный вес гриппа A(H1N1) и A(H1N1)2009 составляет 50%»,

- говорится в тексте документа.

Ведомство предупредило глав районных и городских администраций Карелии о необходимости проведения комплексных мер по предупреждению распространения инфекций. В частности, образовательным и социальным учреждениям Карелии рекомендуется отменить кабинетную систему обучений и ввести «масочный режим».