Публикуем программу «Широкой Масленицы – 2020»

В это воскресенье, 1 марта, жители и гости столицы Карелии попрощаются с зимой и встретят весну, по крайней мере, календарную. Наступившую Масленицу горожанам предлагают отметить народным гулянием: в программе праздника выступления творческих коллективов и традиционный чай с блинами. «Гвоздем» праздника станет выступление московской группы «Балаган Лимитед», рассказали в мэрии.

Стартует праздник 1 марта в 12.00 на площади Кирова. «Широкую Масленицу» откроет выступление студентов Колледжа культуры и искусств. Далее концертную программу продолжат творческие эстрадные коллективы, солисты и ансамбль русской песни «Катюша». В финале выступит российский музыкальный ансамбль «Балаган Лимитед». Столичный коллектив исполнит популярные хиты: «Колечко», «Тик-так Ходики», «Че те надо?» и многие другие.

Также на площади Кирова организуют площадку «Блинный двор», где пройдет конкурс поваров «Ай, да блин!» – на самую высокую «блинную горку», приготовленную за один час. Участники будут жарить угощения на раскаленных углях на специально оборудованных поддонах. По завершению конкурса будут произведены замеры и выбран повар, у которого получится самая высокая стопка блинов, а также победители в четырёх номинациях.

Здесь же будет установлена дополнительная сценическая площадка, где во время работы поваров пройдут интерактивные программы со зрителями. Кроме того, на мероприятие «Блин-Исполин», попытаются побить рекорд из «Книги рекордов России». Шеф-повар Антон Калинин и его помощники приготовят блин диаметром 2020 миллиметров. Также будет сварен фирменный карельский чай на травах в 200-литровом чане.

Угощения ждут гостей и на третьей площадке праздника – в «Зоне фудкорта от рестораторов города». Также в программе – более десяти станций с «МолоДетскими забавами», «Масленичный столб» с подарками для самых отважных, традиционный обряд сжигания чучела, ярмарка местных производителей и интерактивные игровые площадки от партнеров праздника.