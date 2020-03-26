Депутат Ольга Билко обеспокоена эпидситуацией в Петрозаводске

Как только вышло распоряжение Главы Республики Карелия о введении дополнительных эпидемиологических мероприятий на территории Республики Карелия, тут же симметричное распоряжение было издано по администрации Петрозаводска для Петрозаводского городского округа.

Приказами Комитета социального развития конкретизировано: школы в Петрозаводске на каникулах до 6 апреля. По истечении этого срока будут принимать решение либо о приеме детей в школы, либо об их переводе на дистанционное обучение.

Причем будет учитываться возможность посещения учреждений для тех категорий родителей, которым негде оставить детей младшего возраста. Также в дошкольных организациях введено свободное посещение без взимания родительской платы.

Мы уже прекрасно осознаем, что в сложной эпидемиологической обстановке недопустимы ни чрезмерная паника, ни недооценка возможных последствий. Об этом в нашем видео говорит Главврач поликлиники № 4 Ольга Билко.