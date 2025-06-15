Депутат Госдумы: перестать бесплатно учить детей мигрантов

Ввести платное образование для иностранных граждан и ограничить количество попыток сдачи теста по русскому языку предложил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Депутат выступил с двумя инициативами: отменить бесплатного обучения для детей мигрантов и ограничить количество попыток сдачи теста по русскому языку для поступления в школу.

Нилов подчеркнул, что те иностранные граждане, которые способны сдать языковой тест и обучаться в российских школах, должны получать образование на платной основе. По мнению депутата, расходы на обучение должны нести либо семьи мигрантов, либо их работодатели, посольства, различные фонды или страны происхождения, но не российские налогоплательщики.

«Если не могут поступить — не нужно мучиться, пусть дома ожидают возвращения родителей на родину», — заключил Нилов. © «Петрозаводск говорит»