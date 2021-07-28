Деньги на подготовку детей к школе выплатят на две недели раньше

Единовременные выплаты семьям на подготовку детей к школе начнутся раньше намеченного срока. Такое поручение дал кабмину президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства 28 июля провел совещание, где рассматривали вопросы подготовки к учебному году.

Президент в ходе мероприятия спросил у министра труда Антона Котякова, есть ли возможность начать выплачивать по 10 000 рублей раньше, чем планировали.

По словам Котякова, технически деньги можно будет переводить на счета родителей уже со 2 августа. Право на «школьные» выплаты имеют порядка 17 миллионов детей.

Путин распорядился так и поступить. Поэтому вместо 16 августа первые выплаты россиянам, чьи заявления уже одобрены или будут одобрены, начнутся 2 августа. // Фото: spbhomes