Денег в бюджете Карелии на поддержку фермеров не предусмотрено

Восемь депутатов Законодательного собрания Карелии обратились в правительство республики с просьбой поддержать руководителя самого северного фермерского хозяйства Елизавету Шорохову. Речь шла, в частности, о субсидии на сено. Парламентарии получили ответ, суть которого сводится к формулировке «Денег нет, но пусть держится».

Напомним, в хозяйстве Шороховой в Лоухском районе 70 коров, 30 поросят, 90 кроликов, но сена в начале марта оставалось всего на месяц, на покупку корма нужны деньги. Кредит на развитие фермер взять не может — банки отказывают в силу возраста (Елизавете Шороховой больше 70 лет). А субсидию на развитие сельского хозяйства в 2023 и 2024 годах хозяйка фермы не получала.

В своем ответе на депутатский запрос правительство Карелии сообщает, что средства на субсидии фермерским хозяйствам на 2025, 2026 и 2027 годы не предусмотрены.

В то же время 12 марта глава Карелии Артур Парфенчиков поручил минсельхозу и минэкономразвития проработать вопрос о предоставлении помощи фермерам, ведущим свою деятельность на территории Арктической зоны Российской Федерации.