День воинской славы утвердили в России

День окончания Ленинградской битвы 9 августа станет Днем воинской славы России такое решение приняли в Госдуме.

«Закон об установлении нового дня воинской славы принят единогласно», - написал в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Инициативу внес глава государства Владимир Путин. Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и стала самой продолжительной в Великой Отечественной войне - 1127 дней.

Наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск, которой завершилась Ленинградская битва, имела ключевое военно-стратегическое значение и ускорила выход Финляндии из войны. В результате были освобождены Ленинградская, Псковская, Новгородская области, а также Карелия.