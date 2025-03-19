Бойца СВО похоронили сегодня в Карелии

Сегодня в поселке Ильинский прошла церемония прощания с военнослужащим Андреем Шаровым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.

Бойцу было 42 года. Он погиб в зоне СВО 6 марта. Военнослужащего похоронили с воинскими почестями. В последний путь его проводили в сопровождении почетного караула. Память Андрея Шарова почтили минутой молчания.

Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.