19 марта 2025, 13:00
Общество

Бойца СВО похоронили сегодня в Карелии

В поселке Ильинский прошла церемония прощания с Андреем Шаровым
Фото администрации Олонецкого района

Сегодня в поселке Ильинский прошла церемония прощания с военнослужащим Андреем Шаровым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.

Бойцу было 42 года. Он погиб в зоне СВО 6 марта. Военнослужащего похоронили с воинскими почестями. В последний путь его проводили в сопровождении почетного караула. Память Андрея Шарова почтили минутой молчания.

Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

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Метки: 
Олонецкий район
Ильинский
Андрей Шаров
СВО
военнослужащий
прощание
новости Карелии