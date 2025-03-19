Сапсаны Уралсиба вернулись в Уфу и принесли весну

В Уфу пришла весна ­- сапсаны Уралсиба вернулись к месту гнездования на крыше здания банка в Уфе. Камера, установленная над гнездовой площадкой, зафиксировала появление сапсанов 14 марта в 16.18. Как показывают многолетние наблюдения орнитологов, прилет соколов после зимовки – верная примета наступления весны и тепла.

Соколы гнездятся на крыше банка в Уфе уже около 20 лет, а с 2019 года банк, совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы», ведет традиционную ежегодную онлайн-трансляцию жизни семейства сапсанов. Обычно она начинается в период насиживания кладки, когда самка будет постоянно находиться на выступе крыши, а самец – заниматься охотой и добычей пищи для матери будущего потомства. Кладка яиц происходит после 19-21 дней периода «брачных танцев» по возвращению сапсанов. В кладке у пары обычно от 2 до 4 яиц. Самка откладывает их через каждые 48 часов. Период насиживания длится от 33 до 35 дней.

Уралсиб на протяжении многих лет бережно заботится о своих крылатых подопечных, обеспечивая им комфортные условия для вывода птенцов: к возвращению соколиного семейства площадка обязательно тщательно очищается от остатков добычи и следов гнездования птиц прошлого сезона, обновляется слой насыпи на выступе крыши, проверяется дренаж. Специалисты ежегодно обеспечивают организационную и техническую поддержку онлайн-трансляции, обеспечивают контроль и передачу данных ученым, доступ орнитологов для фотофиксации птенцов, а также для их последующего кольцевания. Посильная помощь молодым соколам оказывается также и в период их первых тренировочных полетов.

О том, что и как происходит на крыше банка и почему птицам так приглянулось это место, рассказано в фильме орнитолога и участника проекта «Атлас птиц Уфы Галии Гайсиной и группы ученых, который можно посмотреть по ссылке.

Фото: скрин с камеры