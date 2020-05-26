День Парада Победы может быть объявлен выходным

Среда 24 июня в России в этом году может быть объявлена выходным днем. В этот день в Москве должен пройти парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее Владимир Путин объявил, что приказал начать подготовку к проведению Парада Победы 24 июня - в день, когда будет праздноваться 75-летие легендарного парада 1945 года, посвященного победе над Германией. Также президент объявил, что шествие «Бессмертного полка» должно пройти 26 июля - в День ВМФ.

Напомним, в этом году масштабные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.