Минздрав утвердил порядок госпитализации людей с Covid-19

Российский Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом и с подозрением на коронавирус. Соответствующий документ был опубликован на Интернет-портале правовой информации.

Согласно данному документу, отправлять в больницы, в которых лечат Covid-19, необходимо пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состояниях.

Госпитализировать должны человека, который лечится дома, и у которого трое суток держится температура выше 38,5. Также необходимо отправлять в больницы всех пациентов с коронавирусом, относящихся к группе риска (старше 65 лет, наличие ряда заболеваний, в том числе хроническая недостаточность, онкология, сахарный диабет), или же проживающих с людьми из группы риска.

Несовершеннолетние должны госпитализироваться при наличии следующих критериев: температура выше 39 градусов при обращении или выше 38 градусов в течение пяти дней; дыхательная недостаточность; тахикардия; наличие геморрагической сыпи; судороги; тяжелое обезвоживание; онкология, болезни с нарушением свертываемости крови, хронические заболевания легких; болезни эндокринной системы.

Также необходимо госпитализировать несовершеннолетнего, если нет возможности изолировать его от людей из группы риска или при отсутствии условий для лечения на дому.