День народного единства в Карелии будут праздновать в режиме онлайн

В День народного единства жителей карельской столицы ждет осенний онлайн-фестиваль «Марьяне 2020». Ко Дню народного единства Городской дом культуры подарит петрозаводчанам большую праздничную программу, сообщает пресс-служба главы Карелии.

4 ноября на странице Городского дома культуры в социальной сети «Вконтакте» состоятся две премьеры – клип на песню «Марьяне» и аудио-версия новой «Песни о Карельской столице» (сл. Л. Каприелова, муз. М. Семанькив).

Также будут представлены видео-дефиле участников конкурса ягодных костюмов и официальный концерт, посвященный Дню народного единства. В концерте примут участие солисты и вокальные студии Петрозаводска.

Полную информацию об осеннем фестивале «Марьяне-2020» можно найти на сайте Городского Дома культуры https://www.gdk.karelia.ru, на странице «Вконтакте» https://vk.com/gorod_domik.

Муниципальные библиотеки города представят информационно-познавательные мероприятия, посвященные Дню народного единства, которые также пройдут в онлайн-формате, на сайте Централизованной библиотечной системы 3 – 5 ноября в 14.00.

В муниципальных общеобразовательных организациях пройдут конкурсы плакатов и рисунков, онлайн-галереи, презентация альманаха «Диалог сквозь время», дистанционная викторина «4 ноября – День народного единства», единые классные часы, посвященные государственному празднику. Учащимся будет предложен к просмотру в классных группах «ВКонтакте» видеофильм-поздравление «Мы вместе». Школа № 43 примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств», которая в этом году приурочена ко Дню народного единства.