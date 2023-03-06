Декорация из шаров разлетелась из мусорки во дворе в Петрозаводске

Декорацию из воздушных шаров выбросили в мусорный контейнер во дворе на Первомайском проспекте. Как пишут участники паблика «Подслушано в Птз», в одном из ТЦ прошла ярмарка, звучала музыка, была надувная фигура медведя и большое количество воздушных шаров.

По словам очевидцев, надувные шарики бесполезная штука и вредная для природы, «красоту» не соизволили нормально выкинуть и прибрать за собой. Их просто закинули в мусорный контейнер, но «неусидчивые» шарики вылезли и полетели.

«Шары по одиночке уже разносятся ветром по округе и лопаются, если приглядеться - на фото видно. Ветром большая масса шаров вылезла из мусорных баков во двор целой сеткой, с утра бедные уборщики и дворники будут за вами все это убирать и вычищать! Ну бессовестно!» - написали петрозаводчане. // фото группы «Подслушано в Птз»