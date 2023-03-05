В Войнице из страха встретить волка к таксофону ходят с фонариками

В поселке Войница в Калевальском районе несколько месяцев не могут решить проблему с освещением таксофона.

По сообщению группы «Экологическая справедливость», местные жители, чтобы позвонить бесплатно, вынуждены пробираться к уличному аппарату с фонариком, поеживаясь от мороза и перспективы встречи с волками. Хищники в эту зиму, как утверждается в сообществе, зачастили в деревню.

«Проблема в том, что вот уже третий месяц «специалисты электроснабжающей организации» не могут доехать до Войницы и установить один фонарь»,

- сообщается в группе.

В сообществе приведен ответ замглавы администрации Калевальского района Александра Гладий, в котором говорится, что фонари поступили 30 декабря 2022 года. 17 февраля чиновники повторно обратились в электроснабжающую организацию для замены фонаря в Войнице.

«По информации электроснабжающей организации, после направления специалистов в д. Войница фонарь будет заменен», - приводится в ответе. Причем сроки, даже приблизительные, не указаны. // фото группы «Экологическая справедливость»