Лиса прогулялась по пустым улицам столицы Северного Приладожья

Лесная гостья наведалась в Сортавалу. Как утверждает автор видео, опубликованного в паблике «Подслушано в Сортавала», лиса гуляла ранним утром.

Видно, что в это время на улице нет ни людей, ни машин. Лиса перебежала проезжую часть и умчалась по своим делам.

«Такие туристы гуляют по городу Сортавала ранним утром!»

- сказано в комментарии к видео, опубликованном утром 5 марта.

Ранее жительница Суоярви поделилась впечатлением от встречи с белкой, которая позировала ей на камеру. // фото скриншот