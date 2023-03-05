05 марта 2023, 10:58
Лиса прогулялась по пустым улицам столицы Северного Приладожья
Лесного туриста засняли в Сортавале - с шага перешел на бег
Лесная гостья наведалась в Сортавалу. Как утверждает автор видео, опубликованного в паблике «Подслушано в Сортавала», лиса гуляла ранним утром.
Видно, что в это время на улице нет ни людей, ни машин. Лиса перебежала проезжую часть и умчалась по своим делам.
«Такие туристы гуляют по городу Сортавала ранним утром!»
- сказано в комментарии к видео, опубликованном утром 5 марта.
Ранее жительница Суоярви поделилась впечатлением от встречи с белкой, которая позировала ей на камеру. // фото скриншот