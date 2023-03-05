Соцсети: Неизвестный в Петрозаводске убивает ворон из винтовки

На улице Виданская утром в субботу, 4 марта, заметили мертвых и раненых птиц. Увиденное натолкнуло очевидца на мысль о стрелке, который в качестве мишени выбрал себе пернатых.

«На улице Виданская 04.03.2023 в 8 утра какой то ненормальный с предположительно пневматической винтовки стрелял по воронам, убил двух и подстрелил одну»,

- сообщает горожанин в сообществе «Подслушано в Птз».

По словам автора сообщения, ранее он замечал во дворе мертвых птиц. Теперь гражданин подозревает, что это дело рук стрелка. Автор сообщения призвал петрозаводчан, которые живут на Виданской, быть аккуратнее. // фото unsplash.com