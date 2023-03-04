Жителей Кукковки возмутили очередные ларьки у торгового центра «Ритм»

Перед торговым центром «Ритм» на Кукковке установили два мрачных ларька. Некоторые из местных жителей такое соседство не оценили, своим мнение они поделились в сообществе «Подслушано в Птз».

«Недавно сделали прекрасную площадку перед ТЦ: фонари, лавочки, все культурно. А недавно прямо по центру площадок напротив скамеек для отдыха- практически перед самым носом - красуются снова павильоны…Что ж такое?! Ни вида, ни слов...Сиди теперь на скамеечке и любуйся окнами ларьков»,

- пишут пользователи соцсети.

Два серо-красных ларька окнами выходят как раз на скамейки, а повернуты к пустырю, где когда-то зеленели и цвели яблони, пока их не срубили. Пока контейнеры не эксплуатируются.

Отметим, что на верхнем ярусе, прямо возле торгового центра также стоят павильоны, в которых ведется торговля. Внешний вид контейнеров также не устраивал горожан, о чем они сообщали главе столицы Карелии. Тогда сообщалось, что ларьки стоят на земле, находящейся в частной собственности, а городские власти никак не могут повлиять на собственника. Отметим, что это не первый случай бессилия городских чиновников. Стоить вспомнить историю с маршрутными автобусами, а также годами текущей на Мончегорской улице канализации.

Тем не менее, как летом 2022 года сообщал мэр, владелец согласился провести конкурс и украсить эти металлические коробки граффити. Однако, как видно на одном из опубликованных фото, на задней стенке нет никаких рисунков, один серый цвет. // фото «Подслушано в Птз»