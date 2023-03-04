Хвостатая модель в серой шубке позировала на камеру

Маленький лесной зверек в пушистой шубке позировал на фотосессии, будто для модного журнала.

«Снимала белку в Суоярви на одной из моих прогулок. Белочку встретила второй раз. Я к ней сначала подходила потихоньку, а потом удалось подойти ближе. Я стояла и любовалась в шаге от красавицы-белки. Она ела семечки в кормушке, посматривала на меня. Уж точно она меня не боялась! Пользуясь счастливым случаем, я ее фотографировала и снимала пушистую модель на видео. Потом юркий зверек помчался вверх по дереву. А я стояла и думала: протянула бы руку с семечками, может, взяла бы с руки!»,

- описала встречу Ирина Кузьмина.

Жительница Суоярви поделилась наблюдением, что кормушек в городе много, самых разных: от простых из пластиковых бутылок до красивых деревянных, сделанные умельцами.

Как правило, во всех есть семечки. В этой кормушке были и орехи. По всей видимости, как раз ореховое лакомство так привлекло белочку. // фото Ирины Кузьминой