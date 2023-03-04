Карельские рестораны вошли в лонг-лист престижной премии WhereToEat

Оргкомитет независимой национальной ресторанной премии WhereToEat опубликовал лонг-лист ресторанов России 2023 года. Это первый этап ресторанной премии.

В список престижной ресторанной премии вошли пять заведений общепита из Карелии. В лонг-лист попали заведения «Карелия», «Карельская горница», «Фрегат», «ВКарелииЕсть» и «Ягель».

Всего в списке более 500 заведений со всей страны. Станет ли кто-то из карельских заведений победителем, организаторы объявят лучших 7 апреля в Санкт-Петербурге.

Итоговые списки лучших ресторанов формируются по результатам тайного голосования профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, авторитетных представителей специализированной прессы. // фото unsplash.com