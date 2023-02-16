Сортавале выделят 215 миллионов рублей на благоустройство

Столица Северного Приладожья получит из федеральной казны 215 миллионов рублей. Деньги направят на благоустройство. Об этом написал в своем аккаунте глава Карелии.

По словам Артура Парфенчикова, в 2022 году город Сортавала стал одним из победителей конкурса грантов по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». На конкурс поступило 85 заявок от 56 регионов. В итоге отбор прошел лишь 31 проект.

Федеральные деньги направят на подсветку фасадов исторических зданий, обустройство парка Ваккосалми, благоустройство набережной, пешеходных дорожек по улицам Ленина и Чкалова. Также при благоустройстве уделят внимание созданию доступной городской среды для инвалидов. // фото со страницы главы РК