В карельском городе прошел фестиваль танца

Уже восьмой раз на республиканский фестиваль танца «Волшебный башмачок» собираются танцоры, выступающие в различных жанрах. Красивые хореографические постановки были представлены на сцене суоярвского кинотеатра «Космос».

«В течение трех часов радовали зрителей и «купались» в аплодисментах танцевальные коллективы: «Рэгтайм», «Радость», «Вдохновение», «Онежские кружева», «Новый день» из Петрозаводска. Сортавала прислал два коллектива: «Marja» и «МарьяИвановна», оба получили свою долю оваций. «Сюрприз» приехал из Олонца, «Сударушка» — из поселка Янишполе, «Глория» — из Кондопоги. Но больше всего было местных коллективов — восемь. Честь Суоярви отстаивала «Классная компания», Найстенъярви представляла «Калинка». Свое мастерство показали два коллектива из Поросозера: «Карамель» и «Девчата». Но самое «танцевальное место» в Суоярвском районе, пожалуй, Лахколампи, живут там две тысячи человек, а на фестиваль приехали сразу три коллектива — «Ла Ла Лэнд», «Радость» и «Гармония».

Эмоции зрителей оказались такими же яркими, как и костюмы участников.

«Очень понравилась композиция танца... Супер!» — делится впечатлениями об одном из танцев зрительница.

— Приезжайте еще, — приглашают другие.

Праздник танца был организован по инициативе руководителя ансамбля народного танца «Классная компания» школы искусств города Суоярви Алевтины Волк. «Волшебный башмачок» очередной раз прошел на «ура». // фото из паблика «Суоярвский вестник» ВК